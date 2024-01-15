Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 3 gözaltı
Elazığ’da konteyner yüklü tırda yapılan aramada 146 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Diyarbakır’dan Elâzığ’a seyir halinde olan bir araç ve konteyner yüklü tır durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, tırın dorse kısmında, konteynerin zeminine gizlenmiş 168 parça halinde 143 kilo 300 gram skunk maddesi, ve 2 kilo 850 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 3 şahıs, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan araç, tır ve konteynere ise el konuldu.

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