Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik 5 Nisan'da çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, 1 şüphelinin yapılan ikamet aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek, 4 parça halinde 38.43 gram metamfetamin maddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet sahte kimlik, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 48 bin 800 liraya el konuldu.

Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçları nedeniyle gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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