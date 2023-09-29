Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda V.Ç. ve S.E. isimli şahısların yapılan üst ve ikamet aramasında 2 parça halinde toplam 15 gram esrar maddesi, 3 parça halinde toplam 11,12 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 2 adet 7.65 çapında tabanca ve tabancalara ait 23 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 1 adet sallama tabir edilen kesici alet, 1 adet hassas terazi, 14 bin 880 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Ç. isimli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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