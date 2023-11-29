Elazığ'da uyuşturucu tacirleri yakalandı

Elazığ’da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Elazığ'da uyuşturucu tacirleri yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 parça halinde 31 gram Metamfetamin maddesi, araç yastık kılıfı içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 1,16 gram Metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 56 gram esrar maddesi, 1 adet tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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