Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele.1 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.T. isimli kişinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada yaklaşık 300 gram kubar esrar maddesi, folyoya sarılı yaklaşık bir gram metamfetamin, kova diye tabir edilen 1 kullanma aparatı, ruhsatsız 1 adet tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen bronz malzemeler ile 1 adet sikke olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.