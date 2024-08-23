Elazığ'da yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da yangın

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.


Otluk yangını Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Gündeğdi köyü ile Gaz tepesi arasında bulunan otluk alanda çıktı. Olay yerinden aktarılan bilgiye göre Karakoçan ilçesinde sabahın erken saatlerinde halen bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşların yetkililere ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Müdürlüğü ekipleri intikal etti. İhbarda bulunan vatandaşların da yangını söndürmek için verdiği çaba ile yangın kısa zaman içinde kontrol altına alınırken, yüzlerce dönüm alanın yangından zarar gördüğü bildirildi.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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