Elazığ’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Elazığ’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı
Elazığ’da meydana gelen 4.2’lik depremin görüntüleri ortaya çıktı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı bugün saat 16.26’da derinliği yaklaşık 9 kilometre olan ve merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremle alakalı olumsuz bir duruma rastlanmazken, deprem anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ kuyumcular çarşısında bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların panikle kaçıştığı görülüyor.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Elazığ Valiliği, 112 Acil Çağrı Hattına her hangi ihbarda bulunulmadığını bildirdi.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meydana gelen deprem sonrasında saat 17.13 itibariyle ilimizde AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” ifadelerini kullandı.

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