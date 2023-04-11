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Elazığ'ı dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı 

Elazığ’da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeni ile bazı iş yerlerini su bastı.   

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 20:16
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Elazığ'ı dolu ve sağanak vurdu

Elazığ'ı dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı 
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Meteorolojinin Elazığ ve çevresi için açıkladığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, yerini doluya bıraktı.

Bir anda bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına sığınırken, caddeler ve araçların üzeri beyaza büründü. Etkili olan sağanak yağış nedeni ile kent merkezinde bulunan bazı iş yerlerin de su bastı. Esnaf, kendi imkanları ile iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. 

Sağanak yağışların hafta boyunca Elazığ ve çevresinde etkili olacağı bildirildi. (İHA)

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