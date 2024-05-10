Fenerbahçe yıkıldı

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başında Michy Batshuayi geliyor.

Ada medyası, Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı futbolcunun, Leeds United'la anlaştığını yazdı.

Haberde; golcü futbolcunun İngiliz ekibiyle sözlü mutabakata vardığı bilgisi yer aldı. İngilizler, Fenerbahçe'nin sözleşmede yer alan opsiyon maddesini devreye sokmak istediğini ancak Belçikalı golcünün buna yanaşmadığını da ileri sürdü.

41 MAÇTA 23 GOL 3 ASİST

Belçikalı oyun, bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 1704 dakika süre buldu. 30 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 23 gol, 3 asist üretti. Batshuayi'nin mevcut piyasa değeri ise 8 milyon Euro...