Fenerbahçe yıkıldı

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Fenerbahçe yıkıldı
Fenerbahçe'nin adeta nöbetçi golcüsü durumunda olan Michy Batshuayi için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başında Michy Batshuayi geliyor.

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Ada medyası, Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı futbolcunun, Leeds United'la anlaştığını yazdı.

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Haberde; golcü futbolcunun İngiliz ekibiyle sözlü mutabakata vardığı bilgisi yer aldı. İngilizler, Fenerbahçe'nin sözleşmede yer alan opsiyon maddesini devreye sokmak istediğini ancak Belçikalı golcünün buna yanaşmadığını da ileri sürdü.

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41 MAÇTA 23 GOL 3 ASİST
Belçikalı oyun, bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 1704 dakika süre buldu. 30 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 23 gol, 3 asist üretti. Batshuayi'nin mevcut piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

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