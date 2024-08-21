Elde kalan 30 ton domatesi kepçeyle yere döktü. Köylüyü bu hale kim getirdi

Kaynak: ANKA
Elde kalan 30 ton domatesi kepçeyle yere döktü. Köylüyü bu hale kim getirdi

Bursa-Karacabey’de, 30 ton domatesini satamayan bir üretici, ürünlerini evinin yakınındaki boş bir alana kepçe ile döktü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda 4 saatlik eylem gerçekleştiren domates üreticilerinin sorunları devam ediyor. Son olarak, bir üretici topladığı yaklaşık 30 ton domatesi satamayınca, ürünlerini evinin yakınındaki boş bir alana dökmek zorunda kaldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"HÜKÜMET İSTİFA" VE "ÇİFTÇİ MAHSULÜNE SAHİP ÇIK" SLOGANLARI ATTILAR

Türkiye'nin birçok tarım bölgesinde olduğu gibi, Bursa Karacabey Ovası'ndaki çiftçiler de ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Sorunlarını dile getirmek amacıyla Bursa-Karacabey yolunda bir protesto düzenleyen üreticiler, "Hükümet istifa", "Çiftçi mahsulüne sahip çık" sloganları atarak taleplerini duyurmuştu. Eylemler, dönemin Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın, domatesin kilogram fiyatının 3,5 lira olacağına dair açıklamasının ardından son bulmuştu.

DOMATESLERİ BOŞ BİR ALANA DÖKTÜ

Ancak, aradan geçen zamana rağmen sorunlar çözüme kavuşmadı ve çiftçilerin sıkıntıları giderek arttı. Karacabey'de bir üretici, topladığı yaklaşık 30 ton domatesi tonu 2 bin 300 liradan satmak amacıyla fabrikalara teslim etmek istedi. Ancak, ürünlerin bir kısmının tam olgunlaşmamış olması ve bazılarının çamurlu olduğu gerekçesiyle reddedildi. Tüm çabalarına rağmen domateslerini satamayan çiftçi, sonunda bir iş makinesi kiralayarak domatesleri boş bir alana döktü. Bu olay, bir köylü tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

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