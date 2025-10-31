Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir FK, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov, kaydetti. Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha galibiyetini elde ederken, Kocaelispor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, ligdeki son 4 maçta 4 gole imza attı. Shomurodov, Antalyaspor maçında 2 kez, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında da birer defa ağları sarstı.

Özbek futbolcu, attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitledi.

FABIO CANNAVARO DA MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro da izledi.

İtalyan teknik adam, mücadeleyi sakatlığı bulunan Başakşehir'in Özbek oyuncusu Abbosbek Fayzullaev ile takip etti.

Fabio Cannavaro'nun tribünde yer aldığı karşılaşmanın tek golünü Özbek santrfor Shomurodov attı.

Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.