Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Başakşehir FK, Kocaelispor'u konuk ediyor.

Karşılaşmanın 9. dakikasında yaşanan hava topu mücadelesinde Başakşehirli Opoku ve Kocaelisporlu Serdar Dursun kafa kafaya çarpıştı.

İki oyuncu yerde kalırken, sağlık ekipleri sahaya girdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından iki futbolcu da oyuna devam etti. Kafasında açılma olan ve kanlar içinde kalan Serdar Dursun'un başına bandaj yapıldı.

20. dakikada başının döndüğünü söyleyerek kendini yere bırakan Opoku, maça devam edemedi. Opoku'nun yerine 22. dakikada Ousseynou Ba oyuna dahil oldu.

Kafasına 12 dikiş atıldığı öğrenilen Serdar Dursun, bandajının değiştirilmesi için 32. dakikada bir kez daha kenara geldi. Dursun, formasını iki kez değiştirdi.