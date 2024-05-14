‘Çapkanlar’a ağır darbe! 6 daire, villa, 10 lüks araca el konuldu. 180 milyon lira değerinde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleri sonucu elde edilen gelirleri banka ve kripto para hesapları üzerinden aklama şüphesiyle örgüt üyelerine operasyon düzenledi. Daha önce yapılan operasyonlarda 14 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Örgüt üyelerinin, silahlı bir yapı oluşturarak organize suç faaliyetlerinde bulundukları ve lüks yaşam tarzlarını sosyal medya üzerinden göstererek yeni üyeler kazandıkları tespit edildi.

Soruşturma ekipleri, örgüt lideri ve yöneticilerinin hesaplarında dolaşan paranın yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 42 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda, 113 bin 200 lira nakit, 1141 ABD doları, 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 mermi, 70 cep telefonu, 90 SIM kart, 12 laptop, bir masaüstü bilgisayar kasası ve 6 monitör ele geçirildi.

Operasyonda, örgüt lideri ve üyelerine ait yaklaşık 180 milyon lira değerinde 6 daire, villa ve arsa ile 10 lüks otomobile el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.