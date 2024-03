Elektriğe kadın eli değiyor

Türkiye'nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3.6 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) iş hayatında fırsat eşitliğine önem veriyor.

Kadın istihdamı ve fırsat eşitliği odağında istihdam çalışmalarını yürüten şirket, genel merkez ve ofislerinin yanı sıra sayaç işlemleri gibi önemli saha çalışmalarında da kadınlara görev veriyor. UEDAŞ’ın kadın istihdamı projesi kapsamında İlayda A. Bursa’nın ilk kadın Sayaç İşlem Yetkilisi olma özelliğini taşıyor.

İlayda A., “Erkek işi” diye çekinerek başladığı mesleğindeki başarısıyla, kendisine şüpheyle bakan herkesi hayran bırakırken “Kadınlar istedikten sonra her işin altından kalkabilir” diyor.

‘KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARABİLİR’

UEDAŞ'ta çalışmaya 3 ay önce başlayan İlayda A., sayaç okuma yetkilisi olabilmek için 2 haftalık “Saha Çalışması ve Oryantasyon” eğitimi almış.

Kadın istihdamı projesi kapsamında çalışmak için UEDAŞ’a başvurduğunu ve işe alındığını belirten İlayda A., sorumluluk alanında işini yaparken de insanların verdiği tepki hakkında şunları söyledi: “Kadın istihdamı projesi kapsamında UEDAŞ'a çalışmak için başvuruda bulundum. Başvuru yaptıktan sonra beni hemen işe aldılar. Zorlu şartlara rağmen burada çalışmaya devam ediyorum çünkü kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Bursa’da bu işi yapan ilk ve tek kadınım. İşim gereği çok fazla insanla karşılaşıyorum. Hepsi bana ilk defa sayaç okuyan bir kadın gördüklerini söylüyorlar. Ve azmim için tebrik ediyorlar. Bu aldığım geri bildirimler beni mutlu ediyor. Fakat bunun çok da büyütülecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Kadınlar her şeyi yapabilir ve başarabilirler, yeter ki istek ve azim olsun. Elbette her işin kendine özgü bir zorluğu var. Bu nedenle kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğine inanıyorum. Aşırı fiziksel güç gerektirmediği sürece bu işleri yürütebileceğimizi düşünüyorum.”