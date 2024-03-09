Naci görür bu kez deprem beklemediği yeri açıkladı

Ülke genelinde yaşanan felaketlerinin ardından tüm Türkiye'nin gündeminde doğal olarak deprem var. Özellikle uzun süredir uyarıların yapıldığı olası İstanbul ve Marmara depremiyle ilgili açıklamalar da vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Özellikle son dönemlerde Marmara'da sık sık deprem hareketliliği yaşanırken, konunun uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den çok kritik açıklamalar geldi.

Naci Görür, olası İstanbul depreminin büyüklüğünü ve deprem beklemediği bölgeleri tek tek açıklayarak gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün katıldığı TELE1 canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bunun gibi küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Tekirdağ'a kadar uzanan alan içerisinde bekliyoruz. Burada önemli miktarda enerji birikiminin olduğunu daha önce de dile getirmiştik ve bu enerji birikimi ister istemez bütün bölgeyi kimi zamanlarda enerjiden dolayı haber ediyor. Bir anlamda bölgede bir enerji yüklenmesinin belirtileri olarak ufak depremler de görülebiliyor.”

Konu hakkında ardı ardına çarpıcı ifadeler kullanan Görür, konuşmasına şöyle devam etti:

“Marmara Denizi'nin güney kısmında kuzey anadolu fayının güney kolu var, bu kol kuzeydeki deprem beklediğimiz kol kadar enerji biriktirmiyor, uzun zamanda bu kol büyük deprem üretiyor. Dolayısıyla yakında biz Marmara Denizi'nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz. Onun için tüm bölge olarak hazırlıklarımızın devam etmesi gerekir. İstanbul’da hep diyoruz minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde. Özellikle Adalar Fayı ile Kumburgaz Fayı’nın kırılması ile bu boyuta ulaşacağını düşünüyoruz.”

Canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamaları Prof. Dr. Naci Görür şu şekilde sonlandırdı:

“Tekirdağ Fayı’nın ise daha önce kırıldığını hesap ederek bu fayın deprem oluşturmayacağını tahmin ediyoruz. Yani Silivri açıkları ile Tekirdağ açıkları arasındaki kesimde bir depremin olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kesimde en son deprem 1912 yılında Şarköy depremi oldu ve bu kol enerjisini yitirdi. Ama Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasındaki Kumburgaz Fay Kolu’nda ve Adalar’ın güneyinde bulunan fay kolunda kilitlenmenin olduğunu, enerji birikiminin olduğunu ve dolayısıyla ikisinin ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak Marmara Bölgesi’nde 7.2 ile 7.5 arasında depremler üreteceğini düşünüyoruz.”