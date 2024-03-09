Uyuşturucuları mobilya eşyaları arasına sakladılar

Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mobilya eşyaları içinde gizlenmiş olarak yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'e getirileceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine tespit edilen bir tırı takibe alan ekipler, bir süre takibi sürdürdükten sonra durduruldu ve tırda arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeği ile desteklenen arama çalışmalarında tırın içinde yüklü mobilyaların arasına zulalanmış 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis tarafından düzenlenen operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan emniyette ifade verdikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.