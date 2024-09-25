Elektriğe zam yolda ‘Daha 3 ay geçmedi’

Enerji alanında tüketime göre tarife düzenlemesi herkesi etkileyecek. Yeni zammın ise kapıda olduğu belirtiliyor. Daha 3 ay geçmeden ekimde yeni bir elektrik zammı geleceği öne sürülüyor. En son temmuz ayında yüzde 38 oranında elektriğe zam yapılmıştı.

YENİ MODEL SİNYALİ GELMİŞTİ

2025 yılı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çok tüketenin daha fazla maliyete katlanacağı bir modele geçileceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bakan’ın söylemlerine göre çok sayıda elektrikli cihazı bulunan ve belli bir limitin üzerine ulaşmış tüketiciler, üst gelir grubu olarak değerlendirilecekti.

SAKARYA: EKİM AYINA ZAM HAZIRLIĞI OLARAK GÖRÜYORUM

DW Türkçe’ye çarpıcı açıklamalarda bulunan Elektrik Mühendisleri Odası ve TEDAŞ eski yöneticisi Olgun Sakarya, “Bu açıklamayı ekim ayında tarifeye gelecek olan zamların bir hazırlığı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Sakarya, yapılacak zammın sadece yüksek gelir grubunu değil daha az oranda da olsa düşük kademedeki mesken grubunu da etkileyeceğini belirtti. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’ndan Oğuz Türkyılmaz da Bakan’ın açıklamasının, zammı kamuoyunun gündemine almak amacı taşıdığını söyledi.

ENERJİ BEDELİNİ KARŞILIYORDU

Bakan Alparslan Bayraktar, vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 60’ını devletin karşıladığını iddia etmişti. Fakat, yüzde 60 olarak ifade edilen sübvansiyon elektrik faturasının tamamını değil, faturada yer alan kalemlerden biri olan enerji bedelini kapsıyordu. Örneklersek, günlük tüketimi 8 kilovat saatin altında olan mesken abonelerinin elektrik faturalarında enerji bedelinin payı yüzde 23.84 ve sübvansiyon sadece bu kalem içinde yapılıyordu.