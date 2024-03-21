Elektrik aboneliğinde yeni karar. O bedel vatandaşın cebinde kalacak

Kaynak: AA
Elektrik aboneliğinde yeni karar. O bedel vatandaşın cebinde kalacak
Elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacak. Düzenleme ile bin 634 TL’ye kadar olan güvence bedeli vatandaşın cebinde kalacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibinin, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyeceği aktarıldı.
Yapılan düzenlemeyle, ilgili karar yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasından ziyade hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliği ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1.634 TL arasında farklılık gösteriyor.

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