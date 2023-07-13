Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Isparta’da Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

İHA'dan edinilen bilgiye göre; olay, Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Deniz Gökkuş (41) kamyonun damperini kaldırırken damper elektrik tellerine temas etti.

Kamyon damperini tellerden çıkarmaya çalışan Gökkuş, elektrik akımına kapıldı.

İhbarla birlikte birlikte bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Deniz Gökkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökkuş’un cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

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