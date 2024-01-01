Elektrik çarpan kişiye ne yapılmalı

Elektrik çarpması hayati tehlike arz edebiliyor. Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, yıldırım çarpmalarının da elektrik çarpma grubuna girdiğini belirterek konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Karagöl şunları söyledi:

“Elektrik çarpması günlük hayatımızda rastlanılması olağan bir durumdur. Ciddi bir tehlikedir. İç organlara büyük hasar verebilir. Çocukların evdeki kabloları kemirmesiyle de sıkça karşılaşıyoruz. BU nedenle anne babaların çok dikkatli olması gerekir.

Elektrik vücuda girdikten sonra girdiği nokta ve çıktığı nokta arasında bir hat izler ve topraklanarak vücudu terk eder. Geçtiği yerlerdeki organları da tahrip eder. Özellikle kalbe verdiği zarar ölümcül bir tehlike yaratır. Kalbin ritmini de bozar.”

ELEKTRİK ÇARPAN KİŞİ NASIL KURTARILMALIDIR?

Çarpılan bir kişinin anında elektrikle olan teması kesilir. Akım kesilmeden kişiye dokunulmamalıdır. Bağlantıyı kesemiyorsak Plastik ya da ahşap malzemelerin yardımıyla kişiyi elektrikten ayırmamız gerekmektedir. Kişinin kendi güvenliğini de düşünerek ıslak ya da nemli elle elektriğe kapılan kişiye kesinlikle dokunmaması gerekir.

Elektrik çarpan kişinin dilinin boğazını kapatmaması gerekir. Baş çene pozisyonu denilen başın geriye itilerek çenenin kaldırılması lazım. Kişi bayılmışsa nabzı kontrol edilmeli biliniyorsa kalp masajına geçilmelidir."