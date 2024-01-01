Elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Eski Edirne Asfaltı üzeri Gaziosmanpaşa istikametinde, tek kişi kullanımı için uygun olan ve tasarlanan elektrikli scootera binen 2 kız arkadaş, akan trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce yol gitti.

Kız arkadaşlar, seyir halindeki sürücülerin kendilerini kornalarla uyarılarına rağmen Sultangazi'den Gaziosmanpaşa'ya kadar aynı şekilde ilerleyerek ilçe değiştirdiler.

İki kız arkadaşın elektrikli scooter ile tehlikeli yolcuğu trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.