Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesi Beşpınar köyü yakınındaki Çakıllı petrol sahasında öğle saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, elektrik dağıtım firması çalışanları İrfan Demir ile O.B. ve S.O. enerji nakil hattı çekildiği sırada akıma kapıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı diğer 2 işçi ilk müdahale sonrası Beşiri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

4 çocuk babası Demir’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, yaralı işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Balpınar beldesinde toprağa verilecek. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi.