Elektrik direğine tırmanan adam akıma kapıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Hatay’ın Kumlu ilçesi çarşı meydanında gerçekleşen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen M.K. isimli vatandaş elektrik direğine çıktı.
Şahıs direğe çıktıktan kısa bir süre sonra akıma kapılarak yaralandı, o anlar çevredeki insanlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Vatandaşların olayı yetkili birimlere bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin direkten kurtardığı şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.