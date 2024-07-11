Elektrik faturalarıyla ilgili yeni karar. Bunu yapanlar artık o bedeli ödemeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklikleri içinde barındıran taslağı kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan değişiklikler kapsamında 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler birleştirilecek. Birleştirilen görüşler doğrultusunda ve gerekli görülmesi halinde gerçekleştirilecek değişiklikler ile Kurul taslağa yönelik nihai karar ortaya çıkacak.

Hazırlanan metne göre 24 ay boyunca fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence ücreti alınmayacak.

YABANCIDAN DAHA FAZLA GÜVENCE BEDELİ ALINACAK

Yabancı uyruklu kişilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli yüzde 50 daha fazla alınarak tahsilat riski minimuma indirilecek.

Fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli gerçekleştiren yabancı uyruklu kişiler de bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödemeyecek.

KAÇAK KULLANIMDA CEZA ARTIYOR

Açıklanan taslağın içerisinde kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirler de yer alıyor.

Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil süreçlerinde şirketlerin uygulamalarında fark edilen eksiklikler giderilerek ilgili işlemlerde dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak.

Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı yükseltilecek ve kaçak kullanımı belirlenen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadan kaçak miktarın tespiti ve önüne geçilmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı sağlanacak.

Yapılan değişiklik kapsamında, kaçak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahibine bildirim yapmadan dağıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi yapılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek ve bu faturanın ödenmemesi halinde dağıtım şirketi bildirim yaparak icra yoluna gidecek.