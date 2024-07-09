Elektrikli scooter ile çocuğuyla yolculuk yapan baba tartışma konusu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli scooter ile çocuğuyla yolculuk yapan baba tartışma konusu oldu

Bir babanın çocuğuyla birlikte elektrikli scooter üzerinde yaptığı yolculuk, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Kimileri bu yolculuğun tehlikeli olduğunu söylerken, kimileri ise babanın çocuğuyla geçirdiği anların çok tatlı olduğunu savundu.

Sosyal medyada yayılan bir video, kullanıcıları ikiye böldü. Videoda, bir babanın çocuğuyla birlikte elektrikli scooter üzerinde yaptığı yolculuk yer alıyor. Baba ve çocuğunun bu neşeli anları, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak çeşitli tartışmalara yol açtı.

Bazı kullanıcılar, baba ve çocuğun bu şekilde yolculuk yapmasının tehlikeli olduğunu belirtti. Elektrikli scooterların hız ve denge konularında dikkatli kullanılmaları gerektiğini vurgulayan bu kullanıcılar, olası kazaların önüne geçmek için bu tür davranışlardan kaçınılması gerektiğini savundu. Çocuğun güvenliği ve yolculuk sırasında yaşanabilecek olası tehlikeler, bu kullanıcıların endişelerini artırdı.

Diğer taraftan, birçok kullanıcı ise baba ve çocuğun birlikte geçirdiği bu anların çok tatlı olduğunu ifade etti.

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