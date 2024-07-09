Elektrikli scooter ile çocuğuyla yolculuk yapan baba tartışma konusu oldu

Sosyal medyada yayılan bir video, kullanıcıları ikiye böldü. Videoda, bir babanın çocuğuyla birlikte elektrikli scooter üzerinde yaptığı yolculuk yer alıyor. Baba ve çocuğunun bu neşeli anları, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak çeşitli tartışmalara yol açtı.

Bazı kullanıcılar, baba ve çocuğun bu şekilde yolculuk yapmasının tehlikeli olduğunu belirtti. Elektrikli scooterların hız ve denge konularında dikkatli kullanılmaları gerektiğini vurgulayan bu kullanıcılar, olası kazaların önüne geçmek için bu tür davranışlardan kaçınılması gerektiğini savundu. Çocuğun güvenliği ve yolculuk sırasında yaşanabilecek olası tehlikeler, bu kullanıcıların endişelerini artırdı.

Diğer taraftan, birçok kullanıcı ise baba ve çocuğun birlikte geçirdiği bu anların çok tatlı olduğunu ifade etti.