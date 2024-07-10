Türkiye'nin elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 147 bin 848 megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber klima kullanımı ve tarımsal sulamaya bağlı olarak elektrik tüketimi de arttı.

Bu durum, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesine yol açarken, rekor kullanım Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine yansıdı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Buna göre; Türkiye'de dün 1 milyon 147 bin 848 megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketim seviyesi kaydedildi.

Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 17 Ağustos 2023'te 1 milyon 132 bin 567 megavatsaatle gerçekleşmişti.

EN YÜKSEK TÜKETİM ÖĞLE SAATLERİNDE

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 556 megavatsaatle 15.00'te olurken, en düşük tüketim ise 36 bin 858 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

1 MİLYON 144 BİN 454 MEGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Dün günlük bazda 1 milyon 144 bin 454 megavatsaat elektrik üretilirken, üretimde ilk sırada yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Bunun yanı sıra Türkiye, dün 6 bin 779 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 162 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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