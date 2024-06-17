Elektrik kablosu bomba gibi patladı

Şanlıurfa'da bir elektrik direğinden kopan elektrik kablosu büyük bir patlamaya neden oldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olay, mahalle sakinlerini korkuya sevk etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elektrik direğinden kopan kablonun alev almasıyla başlayan olayda, ardı ardına patlamalar meydana geldi, mahallede panik yaşandı.

Olayın bildirilmesi üzerine elektrik şirketi ekipleri ve itfaiye hızla olay yerine intikal etti. Müdahale sonucunda patlama kontrol altına alındı ve enerji kesintisi bir süre sonra giderildi. Arızanın tamir edilmesinin ardından enerji yeniden sağlandı.