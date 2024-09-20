Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme

Elektrikli araç ithalatında yapılan yeni düzenlemeyle, bazı elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında yetkili servis zorunluluğu getirildi. Hibrit ve plug-in araçlar da bu kapsama eklendi.

Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

YETERLİLİK BELGESİ GEREKECEK

Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran bu araçların bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

GÜMRÜK İDARECİLERİNCE ARANACAK

Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında ise TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranacak.

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