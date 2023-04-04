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Yönetmelik değişti. Elektrikli araçlara prim indirimi geldi

Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:28
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Elektrikli araçlara prim indirimi geldi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmelik değişti. Elektrikli araçlara prim indirimi geldi
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Yeniçağ/ Erhan Songür

Trafik Sigortasında değişikliğe geldildi, elektrikli araçlara zorunlu trafik sigortası priminde indirim geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali̇ Sorumlulukk Si̇gortasında Tari̇fe Uygulama Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.En önemli değişiklik ise elektrikli araçlara geldi. 

Buna göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek. 

Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.Hasarsızlık indirim yüzdesi de değiştiKararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti.

Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek. 

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