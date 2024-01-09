Elektrikli otomobil içeriden patladı. Çocuğunu alıp son anda kaçtı

Görüntü Uzakdoğu'da...Spor bir otomobil...Seyir halindeyken araç birden duruyor. İşte o anda elektrikli olduğu öğrenilen otomobilin içinde bir patlama sesi duyuldu. Görüntüde patlama anı da fark ediliyor. Elektrikli otomobildeki patlamanın ardından yangın çıktı. Sürücü otomobilin durdurdu.

ARAÇTA ÇOCUK DA VARMIŞ

Alevler otomobili sarmaya başlarken, kapı açıldı...Aracın içinde bir de çocuk varmış. Sürücü çocuğunu kaptığı gibi aracı süratle terk etti, çocukla yanan otomobilden uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir tankerden otomobile su sıkıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi alevlere müdahale etti. Yangın söndürüldü ama araç kullanılamaz hale gelmişti.

Elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça bu tip yangınları sıkça göreceğiz gibi geliyor.