Elektrikli otomobil içeriden patladı. Çocuğunu alıp son anda kaçtı

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli otomobil içeriden patladı. Çocuğunu alıp son anda kaçtı
Elektrikli otomobil seyir halindeyken, içinde yangın başladı. Sürücü el freni çekip, çocuğunu kaptığı gibi araçtan kendini attı ve kurtuldu. Elektrikli otomobiller yaygılaştıkça bu tip olayları göreceğiz herhalde.

Görüntü Uzakdoğu'da...Spor bir otomobil...Seyir halindeyken araç birden duruyor. İşte o anda elektrikli olduğu öğrenilen otomobilin içinde bir patlama sesi duyuldu. Görüntüde patlama anı da fark ediliyor. Elektrikli otomobildeki patlamanın ardından yangın çıktı. Sürücü otomobilin durdurdu.

ARAÇTA ÇOCUK DA VARMIŞ

Alevler otomobili sarmaya başlarken, kapı açıldı...Aracın içinde bir de çocuk varmış. Sürücü çocuğunu kaptığı gibi aracı süratle terk etti, çocukla yanan otomobilden uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir tankerden otomobile su sıkıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi alevlere müdahale etti. Yangın söndürüldü ama araç kullanılamaz hale gelmişti.

Elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça bu tip yangınları sıkça göreceğiz gibi geliyor.

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