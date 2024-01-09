Marmaray ve metrobüste zamlı tarife belli oldu

UKOME'nin dün gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam kararı alındı.
Taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
Bugün ise TCDD'ye bağlı Marmaray ve İETT bünyesindeki metrobüs tarifelerine zam uygulandı.
Zam kararının ardından, marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.
Metrobüste ise en uzun mesafede tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.
Yeni zamlı tarifeler şu şekilde;