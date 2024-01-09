Abdülkadir Selvi Ali Koç'a zeytinyağı gibi cevap verdi. FETÖ ile fotoğrafı olup Gülen'e dön hocam diye yalvarmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Abdülkadir Selvi Ali Koç'a zeytinyağı gibi cevap verdi. FETÖ ile fotoğrafı olup Gülen'e dön hocam diye yalvarmıştı
Pensilvan'ya gidip FETÖ elebaşı Gülen ile fotoğraf çektiren Abdülkadir Selvi, "FETÖ ile mücadele ettim" dedi. Abdülkadir Selvi, zeytinyağı gibi üste çıkmak için ilginç bir yazı kaleme aldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le boy boy fotoğrafları çıkan Gülen için “Hazret-i Ebubekir’in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam.” diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, FETÖ ile mücadele ettiğini iddia etti.

Çevir kazı yanmasın açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gereğini yapıyor” sözleriyle hatırlanan, FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen Abdülkadir Selvi, Ali Koç’un açıklamalarına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan’da yaşanan kriz üzerinden Ali Koç’un açıklamalarını değerlendiren Abdülkadir Selvi, yazısında kendisini de öve öve bitiremedi.

images.jpeg"CANIMI ORTAYA KOYMA PAHASINA..."

FETÖ’ye geri dön dediği yazısını da hatırlatan Abdülkadir Selvi, yine bir çevir kazı yanmasın vakasına imza attı.

“Ben, Ankara‘daki o havayı bildiğim için o yazıyı yazdım” diyen Abdülkadir Selvi, “FETÖ’nün darbe girişimine karşı canımı ortaya koyma pahasına mücadele verdim.” ifadelerini kullandı.

İlginç çıkışlarla kendini savunan ve Ali Koç’u FETÖ ile suçlama çabasına düşen Abdülkadir Selvi, “Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder” dedi.

SELVİ'NİN SİCİLİ ORTAYA DÖKÜLDÜ

Öte yandan "Ben 7 Şubat MİT krizinde, FETÖ’nün karşısında dimdik duran bir gazeteciyim" diyen Abdülkadir Selvi'nin MİT krizindeki sicilini ise Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu ortaya dökmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Milli Gazete'nin de yer verdiği o yazıda Işık Kansu, bir dönem AKP ile Fethullah Gülen arasındaki çatışma ortamını bitirmek için MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın arabulucu olmasını isterken Gülen’e “Ne olur hocam, gün bugün. Türkiye’ye dönün artık.” dediğini hatırlatmıştı.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

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