Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu

HABER: ERCAN KARACA

Avrupa’nın B-HB segmentinde en fazla satılan modeller listesinde en üst sıralarda yer alan Peugeot 208 yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu.

Benzinli ve elektrikli motor seçenekleri ile müşterilere seçme özgürlüğü veren yeni PEUGEOT 208, müşteri ihtiyaçlarına en uygun seçeneği ile tercih edilebiliyor.

EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye’ye giriş yaparken, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor. 1.2 PureTech 100 HP motora sahip yeni PEUGEOT 208’in fiyatları 1.210.500 TL’den başlarken, 1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni PEUGEOT 208 için başlangıç fiyatı 1.296.500 TL olarak öne çıkıyor. 100 kW’lik yeni elektrikli motoru, yüksek performans ve üstün menzil özellikleri ile öne çıkan PEUGEOT E-208 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.361.500 TL olarak belirlendi.

Yeni 208’in, elektrikli motoruna ek olarak müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren benzinli motor seçenekleri, EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor.

PureTech 100 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli turbo beslemeli motor 100 HP güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli turbo beslemeli benzinli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

GÖZ ALICI: DAHA DA KARŞI KONULAMAZ GÖZ ALICI TASARIM!

PEUGEOT 208 gibi ikonik tasarımlı otomobilleri yenilemek asla kolay bir görev olmuyor. PEUGEOT tasarımcıları, 208’i böylesine başarılı kılan özgün ve “Göz Alıcı” cazibesini korurken, yeni bir modernlik düzeyi ve yeni bir ön tasarım ortaya çıkarmak gibi bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

Ön tasarımda yeni PEUGEOT imzası ile göz alıcı bir görünüm: İlk olarak 9X8 Hypercar’da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW’de ve son olarak yeni 2008’de kullanılan yeni PEUGEOT ışık imzası, artık yeni 208’e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. Otomobilin yanlarına doğru uzanan üç pençe ışık imzası, 208’e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor. Tüm yeni 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. GT versiyonlarında, bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. Üç ışık pençesinin çarpıcı etkisi, üç bağımsız optik modül ile tam LED farların aydınlatma işlevine kadar uzanıyor.

Yeni görünümüyle ön ızgara: Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezinde markanın yeni logosu, PEUGEOT’nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208’e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. Bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor.

Yeniden tasarlanan arka ışık imzası: Yeni E-208, yan yana yerleştirilen üç kırmızı pençeden oluşan, markanın simgesel arka ışık imzasını yeniden yorumluyor. Yeni model, bu üç pençeli mimariye sadık kalıyor. Ancak bunlar artık yatay. Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlıyor. Ayrıca üç zarif LED şerit, genişlik algısını destekliyor.

Heyecan verici yeni renkler: Yeni E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkat çekiyor. Bir diğer yeni renk olarak Selenyum Gri ise modernliği vurguluyor. Yeni 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Alp Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip. Yeni 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ile sunuluyor.

Yeni jant tasarımları: Yeni jantlar, PEUGEOT’nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408’de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor. Yeni E-208, tamamı yeni 16 inç (NOMA alüminyum alaşımlı) veya 17 inç (YANAKA alüminyum alaşımlı) olmak üzere farklı jant tasarımlarıyla yollara çıkıyor. Tüm alüminyum alaşımlı jantlar, bijon somunlarını gizleyen PEUGEOT logosu ile damgalanan 4 kollu bir merkeze sahip.

Yeni PEUGEOT marka imza kodları: Yeni 208’deki ön, yan ve arka isim logoları, yeni yazı karakterine ve yeni Bazalt Gri rengine sahip. Arkada, PEUGEOT logosu, bagaj kapağının tüm genişliği boyunca tek başına duruyor. E-208 ise Mavi ve Beyaz olmak üzere iki tonlu bir “E” logosuna sahip.

Yeni zarif kumaşlar: Yeni 208’in iç mekanı, GT versiyonunda; Adamite Yeşil dikişli BELOMKA" yarı deri kumaş döşeme sunuyor. GT versiyonu, zarif Adamite Yeşil dikişlere sahip ön konsol kaplaması ve kol dayama alanı ile detaya gösterilen özeni yansıtıyor.

DUYGU: DAHA TEKNOLOJİK PEUGEOT İ-COCKPİT® İLE GELEN EK SÜRÜŞ KEYFİ!

PEUGEOT’nun ikonik i-Cockpit® teknolojisi, ilk nesil 208’de tanıtılmıştı. Bugün gelinen noktada daha da teknolojik ve ergonomik bir hale gelirken yeni PEUGEOT E-208’nin sürüş keyfinin merkezini de oluşturuyor.

Dijital gösterge paneli için yeni bir tasarım: Göstergeler sürücünün görüş hizasında yer alıyor. Ayrıca ALLURE ve GT versiyonlarında bir dijital ekran da devreye giriyor. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca GT versiyonunda 3D özelliği ile sunuluyor. Sürücüler, tercihleri doğrultusunda ekranın rengini, bilgilerin düzenini ve sunumunu kişiselleştirilebiliyor. ACTIVE versiyonu 3,5 inç analog gösterge paneli ile yollara çıkıyor.

Tüm yeni 208 versiyonlarında geniş 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran: Daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inçlik ekran sunulurken artık tüm yeni 208 versiyonlarında merkezi 10 inçlik dokunmatik ekrana yer veriliyor. Arayüz, yeni nesil PEUGEOT i-Connect sistemini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni 208 ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine sahip. Tüm versiyonlarda buton işlevlerine hızlı erişim için piyano kısayol tuşları, merkezi ekranın altında yer alıyor.

Kompakt direksiyon: PEUGEOT i-Cockpit®’in en önemli unsurlarından olan kompakt direksiyon simidi, sağladığı çeviklik ve hassasiyetle sürüş keyfini destekliyor. Yeni 208’in kompakt direksiyon simidinin ortasında yeni PEUGEOT logosu ve donanıma bağlı olarak alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Optimum ergonomi için, multimedya sistemi (ses, telefon) kumandalarının dışında ses kontrolünü de barındırıyor.

GT versiyonlarında dinamik ambiyans aydınlatması: Yeni 208 GT donanımında, bazıları yeni olmak üzere 8 farklı renk seçeneği söz konusu. Farklı renkler, merkezi dokunmatik ekranındakilerle koordineli ve duruma göre seçilen sürüş modunu dikkate alarak değişiyor.

Modern vites seçici: 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan yeni 208 versiyonlarında geliştirilmiş ergonomi için 2022 ilkbaharında tanıtılan zarif ve pratik “e-toggle vites” sunuluyor.

MÜKEMMELLİK: ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ GENLERİ!

Yeni E-208, elektrikliye geçiş açısından ileriye doğru önemli bir adım atarak oyunun kurallarını değiştiriyor. Yeni E-208, 50 kWsa batarya ve 100 kW/136 HP’lik tamamen elektrikli motoruyla yaklaşık 363 km’lik birleşik ve 498 km şehir içi menzil sağlıyor. Tüm kullanım gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak üzere standart olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı sunuluyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e tahmini şarj süreleri, hızlı şarj cihazıyla (100 kW) 25 dakikadan, Wallbox ile (7,4 kW) 4 saat 30 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle (3,2 kW) 10 saat 30 dakikadan kısa sürüyor.

Motor seçenekleri: Tercihini saf benzinli versiyonlardan yana kullanmak isteyenler için yeni 208 ailesi ekonomik ve verimli iki farklı güçte motor seçeneği sunuyor. PureTech 100: 100 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla donatılıyor. PureTech 130: 130 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla donatılıyor.

En güncel PEUGEOT i-Connect: Yeni 208 ALLURE donanımından itibaren PEUGEOT i-Connect sistemi ile donatılıyor. Ayrıca GT donanımında navigasyon özelliği sunuluyor. Yüksek çözünürlüklü 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran kişiselleştirilebilir özelliği sahip. Ayrıca widget veya kısayol içeren çoklu pencere arayüzü ile kullanımı bir akıllı telefon kadar kolay. Bildirimler için farklı menüler arasında soldan sağa, yukarıdan aşağıya kaydırmak veya hatta uygulamaların ana sayfasına geçmek için 3 parmakla dokunmak da kolaylık sağlıyor. Ayrıca ekranın alt kısmındaki “Home” piyano tuşu ile her an ana sayfaya dönmek mümkün. Ekranın üst kısmındaki sabit bir başlık; dış sıcaklık, klima, bildirimler ve saat ile ilgili bilgileri gösteriyor. PEUGEOT i-Connect, kablosuz ekran yansıtma işlevi (Apple CarPlay/Android Auto) sayesinde gelişmiş bağlantı sunuyor. Okumayı kolaylaştırmak için harita, 10 inçlik ekranın tamamında gösteriliyor. Ayrıca kullanıcılara yardımcı olmak ve olası soruları yanıtlamak için entegre belgeler ve öğreticiler de yer alıyor.

Daha fazla USB girişi: Yeni 208 ALLURE ve GT versiyonları standart olarak 3 USB-C soketi (2 önde, 1 arkada) ve 1 USB-A soketi (arkada) ile donatılıyor.

Akıllı telefonlar için daha güçlü kablosuz şarj cihazı: GT donanımında 15W kablosuz akıllı telefon şarj cihazı standart olarak sunuluyor. Orta konsol kapağının arkasında yer almasıyla kablosuz yansıtma için kullanımdayken akıllı telefonun hızlı bir şekilde şarj edilebilmesi de sağlanabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü park kameraları: Yeni PEUGEOT 208’in GT donanımıyla sunulan yeni ön ve arka park yardım kameraları yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi ile birlikte gelen yeni yüksek çözünürlüklü ön kamera sayesinde 360 derece görünüm sağlanıyor.

Yeni nesil sürüş destek sistemleri: Yeni yüksek çözünürlüklü park kameraları dışında yeni 208, sürüşü daha güvenli ve kolay hale getiren özellikler sunuyor:

- Dur & Kalk fonksiyonuna ve araçlar arası mesafe ayarına sahip adaptif hız sabitleyici.

- Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni

- Genişletilmiş Aktif Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi ve dijital gösterge panelinde gösterme işlevi

- Şerit Konumlama Asistanı ve Aktif Şerit Takip Sistemi.

- Sürücü Dikkat Uyarısı, uzun sürüş sürelerinde ve 70km/s’yi aşan hızlarda direksiyon simidinin mikro hareketlerini analiz ederek dikkat dağınıklığını tespit ediyor.

- Kör Nokta Uyarı Sistemi.