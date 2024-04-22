Peugeot kendi çıkasını yükseltti. Bu arabada yok yok

Yeni PEUGEOT E-3008, otomobil endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY) yarışmasında finale kalmayı başardı.

Otomobil dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen bu ödülde, 22 ülkeden 59 jüri üyesi tarafından 28 aday arasından son 7'ye seçildi.

PEUGEOT'un bu modeli, son on yılda yedinci kez finale kalan bir model oldu.

2024 Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre şehrinde duyurulacak.

PEUGEOT, tüketicilerin beklentilerini karşılayan yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yakında piyasaya sürülecek olan yeni E-3008, cesur tasarımı ve yenilikçi özellikleri ile COTY'nin finalistleri arasına girmeyi başardı.

PEUGEOT E-3008, 2013'ten bu yana süregelen finallere kalma geleneğini bu başarıyla devam ettiriyor.

Avrupa genelindeki COTY jürisi, büyük ödül için yarışacak 7 finalist otomobili belirledi ve bu otomobillerden biri de yeni PEUGEOT E-3008 oldu.

Böylece PEUGEOT, son on yılda yedinci kez bir modeliyle finale kalmış oldu. Önceki yıllarda 408, 308, 208, 508 ve 3008 modelleriyle finale kalan PEUGEOT, bu modellerden bazılarıyla yılın Otomobili ödülünü kazandı. 2024 yılının kazananı, 26 Şubat'ta Cenevre'de açıklanacak.

Yeni PEUGEOT E-3008, tasarım ve sürüş deneyimi açısından sınıfının en iyisini sunuyor.

Yenilikçi fastback SUV modeli E-3008, göz alıcı tasarımı ve yeni Panoramik i-Cockpit ile sürüş keyfini yeni bir seviyeye taşıyor.

Ayrıca, Stellantis'in yeni STLA Medium platformu sayesinde 700 kilometreye kadar menzil sunuyor.

PEUGEOT E-3008, Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanarak elektrikli SUV segmentinde bir sınıf atlamış durumda.

Bu platform, menzil, şarj süresi, sürüş keyfi, performans ve tasarım verimliliği gibi önemli kriterlerde sınıfının en iyisini sunmak üzere tasarlandı.

Yeni Panoramic i-Cockpit, etkileyici 21 inçlik kavisli HD ekranıyla sürüş deneyimini iyileştiriyor.

Yeni PEUGEOT E-3008, Fransa'nın Sochaux fabrikasında üretiliyor ve PEUGEOT, elektrikli araç stratejisinin merkezine yeni E-3008'i yerleştirerek 2025 yılına kadar Avrupa'da lider olmayı hedefliyor.

PEUGEOT, geniş ve verimli elektrikli araç yelpazesiyle sektörde öne çıkmaya devam ediyor.

İŞTE ÖZELLİKLERİ…

PEUGEOT E-3008, ileri seviye elektrikli fastback SUV olarak tanıtıldı ve Stellantis'in PEUGEOT E-3008 ile kullandığı tamamen yeni STLA Medium platformu sayesinde sınıf atladı.

Bu yenilikçi platform, müşteriler için önemli kriterler açısından sınıfının en iyi özelliklerini sunacak şekilde tasarlandı.

Bunlar arasında menzil (700 kilometreye kadar), şarj süresi (10 dakikada 100 kilometre), sürüş keyfi, performans, tasarım verimliliği (14 kWsa/100 km'den az) ve bağlantılı hizmetler (Seyahat Planlayıcı, Akıllı Şarj, Uzaktan İşlevler ve İnternet Üzerinden Kablosuz Güncellemeler) bulunuyor.

Yeni PEUGEOT Panoramic i-Cockpit, yükseltilmiş gösterge ekranı ile merkezi dokunmatik ekranını bir araya getiren etkileyici 21 inçlik kavisli, havada süzülen HD ekranıyla sürüş keyfini artırıyor.

Yeni PEUGEOT E-3008, sadece Fransa'daki Sochaux fabrikasında üretilecek.

PEUGEOT, 2025 yılına kadar Avrupa'da elektrikli araç lideri olmayı hedefleyerek 9 binek araç ve 3 hafif ticari araçtan oluşan elektrikli araç marka stratejisinin merkezine yeni E-3008'i yerleştiriyor.

Böylece PEUGEOT, tüm ana akım markalar arasında en kapsamlı ve en verimli elektrikli araç ürün gamı ile öne çıkıyor.