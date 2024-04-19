Elektronik seçim veya sonsuza kadar AKP iktidarı!

Okurumuz Ayhan Seis yazdı:

"Sayın BULUT, 'Cesede kredi çektirmek veya oy kullandırmak!' başlıklı yazınızdan sonra size yazmasam olmazdı.

İktidar ortağı, kısa bir süre önce elektronik seçim sistemine geçilmesini önerdi.

‘Elektronik oylama’ sonsuza kadar iktidar olmak demektir!

Zira kimin kime oy verdiği, sistemi eline geçirenler tarafından (başta iktidar olmak üzere) bilinir!

Makarnaya, bulgura, kömüre artık gerek kalmaz! Yedi sülalenin kime oy verdiği bilineceğinden istersen iktidara oy verme, gör bak başına neler gelir!

Sağlıcakla kalın."

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Elektronik seçim önerisi, son olarak MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan geldi. Yıldız, MHP'nin Kütahya Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi başvurusunun YSK tarafından reddedilmesi üzerine “Araştırma sürecinin ayrıntıya girilmesine imkân vermemesi başta olmak üzere çeşitli sebeplerle itirazların sonuçlarında standart sağlanamıyor" dedi ve "Tüm bu tartışmalara son vermek için, elektronik seçim sistemine geçilmesi şarttır.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan sonra Anadolu Ajansı bir haber geçti. Haberde “Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in, Türkiye'de de elektronik oylamaya yönelik çalışma yapılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik Fakülteleri ile YSK'den uzmanlardan oluşan çalışma grubu oluşturuldu. Grup şu anda, yurt dışındaki elektronik oylama örneklerini inceleyerek, bilgisayar ve yazılım altyapısına ilişkin hazırlıkları yapıyor. Sistemin, ilk olarak meslek örgütleri, kooperatifler, üniversitelerdeki öğrenci temsilcisi seçimlerinde kullanılması, sonra da milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idareler seçimlerine de entegre edilmesi hedefleniyor.” bilgileri veriliyordu.

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“Elektronik Seçim”le ilgili Vijdan Kızılay imzalı, teknik bir inceleme var. Kızılay, bakın neler söylüyor:

“* Elektronik ortamlarda yapılacak seçimlerden doğru ve güvenilir sonuçlar alabilmek için aşılması gereken insan ya da sistem kaynaklı sorunlar vardır. Elektronik sistem yanlış çalışıyor olabilir. Bu durumda sistem oyları eksik ya da hatalı kaydedebilir. Sistemde oluşacak geçici veya kalıcı bir arıza sonucunda oyların bir kısmı veya tamamı kaybolabilir. Hatanın fark edilmesi durumunda tek çözüm, oy kullanma işlemini tekrarlamaktır.

*Görevlilerin ve seçmenlerin yeterince bilgilendirilmemeleri sonucunda oyların kaydedilmesi ile ilgili hatalar olabilir. Oy verme işlemi başlamadan önce daha önceki kullanımdan kalan oylar silinmemiş olabilir, seçimden sonra oylar tutanağa geçirilmeden kısmen ya da tamamen silinebilir.

*Sistemin yazılımı ve donanımı göründüğünden farklı çalışacak şekilde tasarlanabilir. Yapılan mantık hataları nedeniyle güvenlik açıkları kötü niyetli kişiler tarafından seçimin sonucunu etkileyecek şekilde kullanılabilir.

*Seçimden önce aygıtlara kötü amaçlı program yüklenebilir.

*Özellikle telsiz iletişim bileşeni olan aygıtlara, el bilgisayarı veya cep telefonu ile erişilerek programlar değiştirilebilir ya da hangi seçmenin nasıl oy kullandığı izlenebilir.

*Oy sayım sunucularına elektronik saldırılar yapılabilir. Bunlara saldırı, doğrudan veri tabanına erişerek ya da aygıtlarla sunucu arasındaki iletişime müdahale ederek yapılabilir.

*Aygıtların hatalı ayarlanması söz konusu olabilir. Aygıtta sahtekârlık, seçmen hangi resme dokunursa dokunsun tek bir adayın oy toplamının artırılması için ayarlanarak yapılabilir.

*Sistem seçmenlerin kullandıkları oyların dışarıdan izlenmesine açık hâle getirilerek oy satın alınması mümkün hâle getirilir.

*ABD’de kullanılmakta olan Diebold firmasına ait DRE aygıtına bir dakikada kötü amaçlı program yüklenebileceği ve bu programla tespit edilmeden oy çalmanın yanı sıra bütün kayıtların ve sayaçların yeni oylara uygun hâle getirilmesinin de mümkün olduğu gösterilmiştir.

*Oy verme aygıtları tek tek güvenilir olsa bile bir ağ yapısı içinde birbirlerine bağlanmaları, ağda dolaşan verinin kötü niyetli kişilerce değiştirilebilmesinin mümkün olması nedeniyle, yaygın sahtekârlık yapılabilmesine olanak tanır.”

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Elektronik seçime, başka ülkeler de müdahale edebilir ve seçim sonuçlarını değiştirebilir. Amerika’daki 2020 Başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi olduğunu iddia eden, ABD Başkanı Biden’dır.

Öyleyse Ayhan Seis'in yazdığı gibi elektronik seçim, AKP iktidarı sonsuza kadar sürsün diye mi öneriliyor?