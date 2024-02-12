Elektronik sigara erkeklere büyük zararı ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Elektronik sigara erkeklere büyük zararı ortaya çıktı
Uzmanı, “Elektronik sigara erkekte kısırlığa neden olabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, kısırlığın çiftlerin hem maddi hem manevi açıdan zorlayan bir sağlık problemi olduğunu belirtti.

Erkmen, “Erkek kısırlığının birçok nedeni var, bunlardan biri de elektronik sigara. Elektronik sigara, normal sigaradan daha zararsız gibi görünse de, erkek cinsel sağlığına ve kısırlığına zarar verebilecek maddeler içeriyor. Çocuk sahibi olmak isteyen ya da ileride isteyebilecek erkekler, hem sigaradan hem de elektronik sigaradan uzak durmalıdır” dedi.

Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, elektronik sigaranın erkek üremesine etkileri hakkında şunları söyledi:

“Elektronik sigara, dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan ve normal sigaradan daha güvenli olduğu iddia edilen bir ürün. Ancak yapılan araştırmalar, sigara ve diğer tütün ürünleri gibi zararlı olduğunu gösteriyor. Elektronik sigara buharı, nikotinli olsun olmasın, erkek ve kadın kısırlığına yol açabilecek ağır metaller, nikotin, formaldehit gibi maddeler içeriyor.”

“HORMONLARI DÜZENSİZLEŞTİRİYOR”

Op. Dr. Erkmen, elektronik sigara ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, elektronik sigara buharına maruz kalanlarda, sperm sağlığı ve erkek cinsel sağlığı için gerekli olan hormonlarda bozulmalar, testislerde hasar, küçülme ve sperm üretiminde azalma görüldü. Ayrıca testosteron seviyesi düştü ve sperm kalitesi azaldı” dedi.

“SPERM DNA’SINI BOZUYOR”

Op. Dr. Erkmen, elektronik sigaranın sperm sayısı ve kalitesini düşürdüğünü, özellikle İngiltere ve İskandinav ülkelerinde yapılan toplumsal çalışmalarla ortaya konduğunu söyledi.

Erkmen, “Elektronik sigara, son yıllarda artan ve nedeni bilinmeyen kısırlık ve tekrarlayan düşüklere neden olan sperm DNA hasarını da arttırıyor. Bunun yanında, elektronik sigara, testosteron ve penis kan akışını da etkileyerek sertleşme sorunlarına yol açıyor” diye konuştu.

“TÜP BEBEK BAŞARISINI AZALTIYOR”

Op. Dr. Erkmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Elektronik sigara kullananlarda, doğal yollardan çocuk sahibi olamayıp tüp bebek tedavisi görenlerde de başarı oranı düşüyor. Bu da elektronik sigaranın normal sigaraya bir alternatif olmadığını gösteriyor. Bu yüzden, günümüzde popüler olan ve zararsız gibi sunulan elektronik sigara kullanımının, hem erkek cinsel sağlığını hem de erkek kısırlığını kötü etkilediğini unutmamak lazım. Çocuk sahibi olmak isteyen ya da ileride isteyebilecek erkekler, hem sigaradan hem de elektronik sigaradan kaçınmalıdır. Elektronik sigara, sigara bırakma tedavisinin bir parçası değildir. Sigarayı bırakmak için en iyi yol, uzman doktorlardan destek almaktır. Bu, gelecek nesiller için de çok önemlidir.”

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