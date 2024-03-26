Elektronik sigara kullanan kızın ciğeri söndü!

Kaynak: New York Post
Elektronik sigara kullanan kızın ciğeri söndü!
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Karlee Ozkurt'un ciğerleri, elektronik sigara bağımlılığı nedeniyle söndü. Genç kız '40 yaşımı göremeyeceğimden endişe ediyorum' dedi.

Günümüzde elektronik sigaraların satışı sıkça yapılıyor ve insanlar tarafından kullanılıyor. Oysa ki elektronik sigaraların sağlığa direkt olarak çok fazla zararı bulunuyor ve ciğerleri bitiriyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, elektronik sigara bağımlılığı nedeniyle az kalsın hayatını kaybediyordu.

5 yıl boyunca elektronik sigara kullanan Ozkurt'un sağ akciğeri iki kez sönerken, kalıcı hasar da meydana geldi. Ozkurt, hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu ifade etti.

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ELEKTRONİK SİGARA NEDENİYLE CİĞERİ SÖNDÜ

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diyen Karlee'nin Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi. Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan genç kız, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti.

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"AMELİYAT GEÇİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım" diye konuştu.

Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyardı.

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