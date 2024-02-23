Herkese ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan bir düzenleme yapıldı.

Bu karara göre, sigara bırakmak isteyenlere Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tedavi ve ilaçlar ücretsiz olacağının altı çizildi.

Bu hizmetten yararlanacak hastaların sayısı 500 bin ile sınırlandırıldı.

Ayrıca, bu hastaların tedavi ve ilaç masrafları, 4736 sayılı kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli kamu hizmetlerinden faydalanma hakkını etkilemeyeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, sigara bırakmak isteyen hastaların tedavi ve ilaç giderleri, 4736 sayılı kanun çerçevesinde belirlenen ücretsiz veya indirimli kamu hizmetlerinden yararlanma haklarını etkilemeyeceği bildirildi.

Bu hastaların tedavi ve ilaçlarını ücretsiz olarak alabilecekleri ifade edildi.