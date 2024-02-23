Herkese ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Herkese ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayınlandı
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan sigara bırakma tedavisi ve ürünlerinin ücretsiz olabileceğinin bildirilmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan bir düzenleme yapıldı.

Bu karara göre, sigara bırakmak isteyenlere Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tedavi ve ilaçlar ücretsiz olacağının altı çizildi.

Bu hizmetten yararlanacak hastaların sayısı 500 bin ile sınırlandırıldı.

Ayrıca, bu hastaların tedavi ve ilaç masrafları, 4736 sayılı kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli kamu hizmetlerinden faydalanma hakkını etkilemeyeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, sigara bırakmak isteyen hastaların tedavi ve ilaç giderleri, 4736 sayılı kanun çerçevesinde belirlenen ücretsiz veya indirimli kamu hizmetlerinden yararlanma haklarını etkilemeyeceği bildirildi.

Bu hastaların tedavi ve ilaçlarını ücretsiz olarak alabilecekleri ifade edildi.

sigarayi-biraktiktan-sonra-vucutta-gorulen-11-degisim-2738-1.jpg

resmi-741x486.jpeg

İlgili Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 50 artırıldı
Elektronik sigara erkeklere büyük zararı ortaya çıktı
Emekliler kampanya başlattı. Uyuyan emekliler uyandı mı ne... Resmi Gazete’yi etiketleyip paylaşıyorlar
Elektronik sigaraya bağlı ölümcül hastalık ortaya çıktı. Belirtileri belli oldu. İlk vaka tespit edildi
Son Haberler
Arapları almak için Türk müşterileri indirdi. Yazıklar olsun bu taksicilere. Yıkılsın bu harami düzeni Gündem
Arapları almak için Türk müşterileri indirdi. Yazıklar olsun bu taksicilere. Yıkılsın bu harami düzeni
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı belli oldu
İkinci el otomobilde son gelişme Ekonomi
İkinci el otomobilde son gelişme
Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi Ekonomi
Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi
Başkentte kaçakçılık operasyonu Gündem
Başkentte kaçakçılık operasyonu
Turistlerin çılgın partisi hastanede son buldu Dünya
Turistlerin çılgın partisi hastanede son buldu
Kumarhaneye şok baskın: 1 milyon lira ceza Gündem
Kumarhaneye şok baskın: 1 milyon lira ceza