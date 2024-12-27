Elektronik sigara kaçakçılarına geçit yok: 3 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektronik sigara kaçakçılarına geçit yok: 3 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda 12 elektronik sigara, 2 bin mililitre sigara likidi ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, 4 aylık titiz bir çalışmanın ardından elektronik sigara kaçakçılığı yapan 3 kişiyi tespit etti. Bu şahısların, kaçak yollarla temin ettikleri elektronik sigaraları, 18 yaş altındaki çocuklar dahil olmak üzere çeşitli kişilere sattıkları belirlendi.

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Ekipler, şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda 2 ikamet ve 1 işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 12 adet elektronik sigara, 2 bin mililitre sigara likidi, 32 adet manevra fişeği, 10 adet likit ve çok sayıda elektronik sigara parçası ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Elektronik sigara kaçakçılarına geçit yok: 3 gözaltıElektronik sigara kaçakçılarına geçit yok: 3 gözaltı

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