Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, 4 aylık titiz bir çalışmanın ardından elektronik sigara kaçakçılığı yapan 3 kişiyi tespit etti. Bu şahısların, kaçak yollarla temin ettikleri elektronik sigaraları, 18 yaş altındaki çocuklar dahil olmak üzere çeşitli kişilere sattıkları belirlendi.

Ekipler, şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda 2 ikamet ve 1 işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 12 adet elektronik sigara, 2 bin mililitre sigara likidi, 32 adet manevra fişeği, 10 adet likit ve çok sayıda elektronik sigara parçası ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Elektronik sigara kaçakçılarına geçit yok: 3 gözaltı