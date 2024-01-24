Elif Şafak'ın ünlü romanı Mine Kırıkkant'tan çalıntı çıktı. Mahkeme tescilledi

Yazar Mine Kırıkkanat, Elif Şafak’ın Bit Palas romanında kendi romanı olan ‘Sinek Sarayı’ndan intihal yaptığı iddiasıyla dava açtığı dava sonuçlandı.

Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada açıklanan gerekçeli kararda, mahkeme inceleme neticesinde Şafak’ın romanının Kırıkkanat’ın romanından intihal olduğuna karar kıldı. Karar sonucunda mahkeme, Elif Şafak’a 159 bin lira para cezası vermesinin yanında, kitabı yayımlayan Doğan Kitap’a da 83 bin lira maddi tazminat cezası verilmesinde karar verdi. Kırıkkanat taraflardan ayrıca 10 bin TL’de manevi tazminat kazandı.

Kararın istinaf sürecinin kesinleştiği takdirde Elif Şafak’ın Bit Palas romanı hem yeni basım yapamayacak hem de piyasada olan baskılar da geri toplatılacak.

KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Yazar Kırıkkanat, "19 Ekim 2021 tarihinde Elif Şafak’a karşı açtığım intihal davası; lehime sonuçlanmış bulunmaktadır. Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ilişikteki gerekçeli kararda ayrıntılı biçimde açıklandığı gibi Elif Şafak’ın “Bit Palas” romanının, “Sinek Sarayı” romanımdan intihal olduğuna hükmetmiştir” ifadelerini kullandı.

Kırıkkanat, hem Elif Şafak, hem Doğan Kitap’a karşı açtığı davada iki kitap arasında titiz bir karşılaştırma yapan bilirkişi kuruluna da teşekkür ederken, 'En zor zamanlarımda yazdığım Sinek Sarayı romanım için adalet vuku buldu' dedi.

Kırıkkanat, "Yaşamda her iyiliğin ve her kötülüğün bir karşılığı, intihalcilerin de fütursuzca çaldıklarının bedelini ödeme zamanı vardır" dedi.

DOĞAN KİTAP İDDİALARI KOMİK BULUP REDDETMİŞTİ

Davanın ilk duruşmasından sonra Doğan Kitap yaptığı açıklamada, “Dünya çapında bir yazarın saygınlığına dönük, belli ki kişisel husumet ve hasetten beslenen bu ve benzeri tüm girişimlere karşı her tür hukuki yola başvurulacağını da belirtmek isteriz. Bunca haksızlık ve iftira karşısında bizler de manevi tazminat davası açacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Mine Kırıkkanat’ın Sinek Sarayı adlı kitabıyla arasında bir benzerlik olduğu iddiası gerçek dışıdır; söz konusu yazarın bu konuda dava açmış olması ise edebiyatçıların da kabul edeceği bir tavır değildir.

Anlatım biçimi, konusu, kurgusu, karakterleri, hayal gücüyle bir edebi yapıttır ‘Bit Palas’. Yayımlanmasından 20 sene sonra, sırf içinde “Beyoğlu’nda Art Nouveau bir apartman” var ve o apartmanın da yanında çöpler ve kediler var diye, bir başka kitapla arasında kurulmaya çalışılan intihal iddiaları sadece kasıtlı, zoraki, art niyetli değil, bir o kadar acıklı ve gülünçtür” demişti.