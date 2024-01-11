Elin ağzı torba değil ki büzesin atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Elin ağzı torba değil ki büzesin atasözünün anlamı nedir?
Elin ağzı torba değil ki büzesin atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Elin ağzı torba değil ki büzesin atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişi ne yaparsa yapsın hakkında çıkacak dedikodulara ve sözlere karşı bir şey yapamaz. Kötü söz söyleyecek olan, kişinin canını sıkmak isteyecek olan bunu er ya da geç yapar.

Elin ağzı torba değil ki büzesin derken kişinin konuşmasını engellemek için ağzını kapatmaya çalışmak anlamını taşıması amacıyla bu atasözü çıkarılmıştır.

ELİN AĞZI TORBA DEĞİL Kİ BÜZESİN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen kendi işine odaklan kim ne derse desin umursama, elin ağzı torba değil ki büzesin..."

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