Elindeki bıçağı atıp polise sarılan zihinsel engelli genç kalpleri yumuşattı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, zihinsel engelli bir kişi, elindeki bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın polisin insanlık dolu çabalarıyla zihinsel engelli kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.
- Yüzük alacak mısın bana? + İstediğin yüzük olsun alırız. - Sana sarılmak istiyorum. + Elindeki bıçağı at sarılırız tamam.
Zorlu anların yaşandığı görüntülerde, kadın polisin sabrı ve empati dolu yaklaşımı dikkat çekti. Zihinsel engelli kişi, polisin yaklaşımı sonucunda bıçağı atmaya karar verdi ve koşarak polise sarılarak güvenini gösterdi.