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Zidane'den milli takıma olumsuz cevap

Brezilya ve Portekiz milli takımlarının teklifini reddettiği iddia edilen Zinedine Zidane'ın ABD Milli Takımı'ndan gelen teklifi de geri çevirdiği belirtildi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 17:33
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Elinin tersiyle itti. Zinedine Zidane onu da reddetti

Zidane'den milli takıma olumsuz cevap
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2022 Dünya Kupası'nın ardından adı Fransa Milli Takımı'yla anılan Zinedine Zidane'ın hangi takımı çalıştıracağı belirsizliğini koruyor.



Fransız basınında yer alan haberlerde, Zinedine Zidane'nın Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine milli takıma geçeceği iddia edilmişti.

Ancak Fransa Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Didier Deschamps'la yola devam etme kararı alındığını ve tecrübeli antrenörün sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

ESPN'de yer alan haberde ise Zinedine Zidane'nın Brezilya ve Portekiz milli takımlarından gelen teklifleri reddettiği aktarılırken Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndan gelen teklife de sıcak bakmadığı ve geri çevirdiği belirtildi.

REAL MADRİD'DE HARİKALAR YARATMIŞTI

En son Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane,3 Şampiyonlar Ligi, 2 Avurpa Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Zidane, 2021'de görevini bırakmıştı.

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