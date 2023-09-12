Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

Napoli'nin kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Eljif Elmas'ın menajeri oyuncunun İtalyan deviyle sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüklerini belirtirken bir yandan da oyuncuyu isteyen kulüplerle de görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

İtalya'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli'nin başarılı orta saha oyuncusu Elif Elmas için transfer açıklaması geldi.

Menajerinin açıklamaları şu şekilde;

-Son zamanlarda çok fazla spekülasyon yapıldı ancak gerçek şu ki sadece ben ve Elif'in babası resmi temsilcileriz ve onun geleceği hakkında pazarlık yapabilecek tek kişi bizleriz.

-Napoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunduğumuzu doğrulayabilirim. Ama Elif'le ilgilenen kulüplerle de görüşüyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz.

Napoli'nin 2019-2020 yaz transfer döneminde 16.2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Elif Elmas'ın İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Ayrıca Kuzey Makedonyalı oyuncu, geçtiğimiz sezonda 47 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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