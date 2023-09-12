Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

İtalya'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli'nin başarılı orta saha oyuncusu Elif Elmas için transfer açıklaması geldi.

Menajerinin açıklamaları şu şekilde;



-Son zamanlarda çok fazla spekülasyon yapıldı ancak gerçek şu ki sadece ben ve Elif'in babası resmi temsilcileriz ve onun geleceği hakkında pazarlık yapabilecek tek kişi bizleriz.



-Napoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunduğumuzu doğrulayabilirim. Ama Elif'le ilgilenen kulüplerle de görüşüyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz.



Napoli'nin 2019-2020 yaz transfer döneminde 16.2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Elif Elmas'ın İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Ayrıca Kuzey Makedonyalı oyuncu, geçtiğimiz sezonda 47 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.