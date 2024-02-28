Ellerinde valizlerle Bursa’ya giriş yaptılar. Rezil istila devam ediyor büyük milliyetçiler izliyor

Özlem Kıral
Ellerinde valizlerle Bursa’ya giriş yaptılar. Rezil istila devam ediyor büyük milliyetçiler izliyor
Bursa’ya giriş yapan yabancı vatandaşlar ellerinde valizlerle Kent Meydanı’nda görüldüler. Ellerini kollarını sallayarak şehrin göbeğinde gezinen yabancıların görüntüleri büyük tepki çekti.

Türkiye’nin yabancılar tarafından sessiz istilası hız kesmeden devam ediyor. Hükümetin olmayan göç stratejileri ve uygulanan açık kapı politikaları nedeniyle sığınmacı, göçmen, mülteci ve kaçakların cazibe merkezi haline getirilen Türkiye’de hemen her gün ülkeye giriş görüntüleri yayınlanıyor.

ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZDİLER

Bu görüntülere bir yenisi de Bursa’dan eklendi. Şehrin göbeğinde bulunan Kent Meydanı’nda ellerini kollarını sallayarak valizleriyle birlikte gezinen yabancıların görüntüleri büyük tepki aldı.

Hangi uyruktan oldukları bilinmeyen ve kalabalık bir grup şeklinde kalacakları yere doğru hareket eden yabancılar, Türk vatandaşlarının yanından valizleriyle birlikte geçtiler.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar tarafından büyük tepki gösterildi.

BÜYÜK MİLLİYETÇİLERE TEPKİ

Sınırlardan ve şehirlerden gelen bu görüntülere rağmen, suça bulaşma istatistikleri her geçen gün artan ve bu olayların haberlere yansımasına rağmen Türkiye’nin rezil istilasına ses çıkarmayan büyük milliyetçiler de Türk vatandaşlarının bu tepkilerinden nasibini alıyor. Vatandaşlar özellikle sosyal medyada bu istilaya ses çıkarmayan bazı milliyetçilere olan tepkilerini sıkça dile getiriyor.

screenshot-3.png

screenshot-4.png

screenshot-5.png

İlgili Haberler
Asgari ücret iki ayda mum gibi eridi. Kayıp bakın kaç TL'ye ulaştı
Bir sığınmacı akan trafiği yolun ortasında otobüsün önüne yatıp engelledi
Bir sığınmacı akan trafiği yolun ortasında otobüsün önüne yatıp engelledi
Sığınmacı halk otobüsünün önüne yattı. 'Dinlenmem lazım geçemezsiniz' dedi
Suriyeli sığınmacının söyledikleri gündem oldu: "Bizim Suriye'de de her şey böyle başladı. Türkiye, Suriye'nin yolundan gidiyor."
Suriyeli sığınmacının söyledikleri gündem oldu: "Bizim Suriye'de de her şey böyle başladı. Türkiye, Suriye'nin yolundan gidiyor."
Suriyeli sığınmacı ‘Bizim Suriye'de de her şey böyle başladı. Türkiye Suriye'nin yolundan gidiyor’
Son Haberler
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı Yerel Haberler
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
FETÖ’nün kumpası 28 Şubat davasından hapiste olan Çetin Doğan’dan mektup Gündem
FETÖ’nün kumpası 28 Şubat davasından hapiste olan Çetin Doğan’dan mektup
Satırlı katil tutuklandı Gündem
Satırlı katil tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti Magazin
Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti
Ekonomik güvende düşüş Ekonomi
Ekonomik güvende düşüş