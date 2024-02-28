Ellerinde valizlerle Bursa’ya giriş yaptılar. Rezil istila devam ediyor büyük milliyetçiler izliyor

Türkiye’nin yabancılar tarafından sessiz istilası hız kesmeden devam ediyor. Hükümetin olmayan göç stratejileri ve uygulanan açık kapı politikaları nedeniyle sığınmacı, göçmen, mülteci ve kaçakların cazibe merkezi haline getirilen Türkiye’de hemen her gün ülkeye giriş görüntüleri yayınlanıyor.

ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZDİLER

Bu görüntülere bir yenisi de Bursa’dan eklendi. Şehrin göbeğinde bulunan Kent Meydanı’nda ellerini kollarını sallayarak valizleriyle birlikte gezinen yabancıların görüntüleri büyük tepki aldı.

Hangi uyruktan oldukları bilinmeyen ve kalabalık bir grup şeklinde kalacakları yere doğru hareket eden yabancılar, Türk vatandaşlarının yanından valizleriyle birlikte geçtiler.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar tarafından büyük tepki gösterildi.

BÜYÜK MİLLİYETÇİLERE TEPKİ

Sınırlardan ve şehirlerden gelen bu görüntülere rağmen, suça bulaşma istatistikleri her geçen gün artan ve bu olayların haberlere yansımasına rağmen Türkiye’nin rezil istilasına ses çıkarmayan büyük milliyetçiler de Türk vatandaşlarının bu tepkilerinden nasibini alıyor. Vatandaşlar özellikle sosyal medyada bu istilaya ses çıkarmayan bazı milliyetçilere olan tepkilerini sıkça dile getiriyor.