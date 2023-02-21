Mutfakta sıklıkla tercih edilen elma sirkesi ezilmiş elma, maya ve şekerden yapılmaktadır. Uzmanlar elma sirkesinin sağlığa da faydalı olduğunu söylüyor. Peki, elma sirkesi nedir? Elma sirkesinin faydaları neler?

ELMA SİRKESİ NEDİR?

Elma sirkesi (ACV), ezilmiş elma, maya ve şekerden yapılan bir sirke türüdür. Salata sosları, turşular ve soslar gibi gıdalarda bileşen olarak kullanılır.

Uzun yıllar boyunca insanlar sirkeyi mikroplarla savaşmaktan mide ekşimesini önlemeye kadar her şey için evde çare olarak kullandılar. Daha yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, elma sirkesinin kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve kilo vermeye yardımcı olmak gibi bazı gerçek sağlık yararları olabileceğini göstermiştir.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sağlık etkileri için ACV'yi destekleyen çalışmaların çoğu küçüktü ve sonuçlar belirleyici olmadı. Faydaları hakkında daha fazla ve daha büyük araştırmalara ihtiyacımız var. Ancak şu ana kadar, araştırmanın bulduğu şey:

Kilo vermeye yardımcı olabilir. Bir çalışma, günde iki kez elma sirkesi almanın, düşük kalorili bir diyet uygulayan kişilerin birkaç kilo daha kaybetmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Ancak çalışma, 12 hafta boyunca 39 kişiyi takip eden küçük ve kısa vadeliydi.

Bazı araştırmacılar sirkenin asetik asidinin metabolizmayı hızlandırabileceğini düşündüler. Ancak veriler bunu doğrulamıyordu. İnsanlar plasebo etkisi nedeniyle daha fazla kilo vermiş olabilir. Ya da belki asetik asit midelerini bulandırdı, bu da daha az yemelerine neden oldu.

Kan şekerini düşürebilir. Birkaç küçük çalışma, yemeklerden sonra bir veya iki çorba kaşığı elma sirkesi almanın kan şekerinizi düşürebileceğini göstermiştir. Etki orta düzeydeydi ve tam olarak nasıl çalıştığını bilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Elma sirkesinin diyabet ilaçlarının ve sağlıklı bir yaşam tarzının yerini alamayacağını unutmayın. Ancak tedavi planınıza eklemek güvenli olmalıdır.

Kolesterolü düşürebilir. ACV'nin kilo kaybını artırdığını gösteren aynı küçük çalışma, onu alan deneklerin toplam kolesterol seviyelerini düşürdüğünü de buldu. Ayrıca "iyi" kolesterollerini artırdı ve trigliserit düzeylerini (kandaki yağlar) düşürdü. Diğer çalışmalarda da benzer bulgular elde edilmiştir. Uzmanlar, bu bağlantıyı tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız olduğu konusunda uyarıyorlar.