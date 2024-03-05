Elma sirkesi öyle bir şeye iyi geliyor ki akıllara durgunluk veriyor. İşte ayrıntılar...

Fermantasyon yoluyla elde edilen elma sirkesi, kimyasal ve koruyucu içermeyen, organik elmalardan üretilmelidir. İşte bazı faydaları:

Güneş ve yaşlanma lekelerinin görünümünü azaltabilir.

Ölü cilt hücrelerinin atılmasına destek olabilir.

Cildin doğal asit-baz dengesini koruyabilir.

Sivilce ve sivilce izlerinin iyileşmesine katkıda bulunabilir.

Genişlemiş gözeneklerin küçülmesine yardımcı olabilir.

Doğal alfa hidroksi asit kaynağıdır.

NASIR VE SİĞİLLERE KARŞI KULLANIMI:

Kepek problemi için, elma sirkesi ile masaj yapıldıktan sonra 20 dakika bekletilip durulanabilir.

Tonik olarak; bir litre suya bir veya iki yemek kaşığı organik elma sirkesi eklenip, pamukla cilde uygulanabilir. Akne ve lekeler için, sulandırılmış elma sirkesi cilde pamukla sürülebilir ve cildin yağ dengesine katkı sağlayabilir. Hassas ciltler bu işlemi iki günde bir tekrarlayabilir ve herhangi bir alerjik reaksiyon oluşursa kullanımı durdurmalıdır. Güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir.

NASIR VE SİĞİLLER İÇİN AYAK BANYOSU:

Nasır ve siğiller için, ayaklar yaklaşık 20 dakika boyunca elma sirkesi eklenmiş ılık suda bekletilebilir ve ardından kurulanabilir. Organik elma sirkesine batırılmış gazlı bez, ilgili bölgeye bandaj olarak gece boyunca uygulanabilir. Sabahları çıkarılıp yıkanabilir. Bu uygulama tekrarlandıkça, tedavi edilen bölge yumuşayıp iyileşebilir.