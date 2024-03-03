Elmanın çayı mı suyu mu daha faydalı?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, kabızlığa karşı koruyucu olacak gıdaları şu şekilde anlattı:

“Sindirilemeyen lifli besinler, yiyeceklerin bağırsaklardan geçmesini kolaylaştırır. Fasulye, yulaf ve mısır gevreği, taze meyveler, kuşkonmaz, lahana, havuç gibi sebzeler lif açısından zengindirler. Meyve-sebze ve salata yemeyi artırın. Meyve ve sebzeleri kabuklu yiyin. Beyaz ekmek yerine kepekli, yulaflı veya çavdarlı ekmek seçin. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı yiyerek sindirim sisteminizi sağlıklı tutabilirsiniz. Çok meyve ve sebze tüketin. Liflerden yoksun işlenmiş ağır gıdalardan kaçının.”

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan devam etti:

“Su kan dolaşımını artırır, dışkının yumuşak ve hacimli olmasına yardımcı olur. Bu yüzden günde 2.5-3 litre su içmek iyidir. Ayrıca, sabah kahvaltıdan önce aç karnına erik veya kayısı reçeli veya kuru kayısı yiyip ılık su içmek dışkının yumuşamasına katkıda bulunur. Isırgan tohumu, aloevera, hatmi kökü, zencefil kabızlığa iyi gelir. Her akşam kuru kayısı tüketin ve üzerine 1 bardak su için.”

BUNLARDAN MUTLAKA UZAK DURUN

Sağlıklı beslenmek için şarküteri ürünleri ve sakatatları yemeyin.

Muz, patates, elma suyu, ayva, havuç, kestane gibi gıdalar bağırsak hareketlerini yavaşlatır ve kabızlığı şiddetlendirir. Peynir, et gibi lif oranı düşük besinleri az alın. Çok çay, kahve ve asitli içecekler içmeyin. Çünkü bu içecekler bağırsakların çalışma hızını düşürür.

BiTKiSEL YÖNTEMLER

Elma:

2 elma, 1 portakal ve 1 limonu kesin. 2 litre suda 2 çubuk tarçın ve 2-3 karanfil ile birlikte 10-15 dk. kaynatıp için. Ara öğünlerde günde 6-7 defa içmek şeker seviyesini dengeleyerek bağırsakları harekete geçirir.

Fesleğen:

Fesleğen tohumlarını kaynatıp, suyunu içmek kabızlığa birebirdir. Fesleğenin çiçeği, tohumu ve yaprağı ile çay yapın. Günde 1-2 bardak içebilirsiniz.

Ebegümeci:

Bazı bitkilerin çayları kabızlığı önlemek için etkilidir. Bunlardan biri de ebegümecidir. Ebegümecinin çiçekleri, yaprakları veya kökü kaynatılıp içilir. Günde 2 bardak çay içilebilir.