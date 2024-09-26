Elon Musk İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ile aşk yaşadığı söylentilerine cevap verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ile aşk yaşadığı söylentilerine cevap verdi

Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile romantik bir ilişki yaşadığı iddialarına net bir şekilde yanıt verdi!

Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile romantik bir ilişki yaşadığına dair ortaya atılan söylentileri kesin bir dille reddetti. Sosyal medyada, ikilinin birbirlerine sevgi dolu bakışlar attıkları bir fotoğrafın yayılması üzerine ortaya çıkan iddialar, büyük yankı uyandırdı. Fotoğraf, Musk'ın Meloni'ye Atlantic Council düşünce kuruluşu tarafından verilen Küresel Vatandaş Ödülü'nü takdim ettiği resmi bir etkinlik sırasında çekilmişti.

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Musk, bu iddiaları reddederken Meloni hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Meloni'nin "dışarıdan çok içeriden güzel" bir insan olduğunu söyleyen Musk, Başbakan Meloni'yi değerli bir lider ve dahi olarak nitelendirdi. Meloni de Musk'ı takdir eden açıklamalarda bulundu. Ancak, aralarındaki ilişkinin tamamen profesyonel ve dostane olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu dedikodular, Musk’ın açıklamalarıyla durulurken, ikilinin samimi görüntülerinin sadece törenin resmiyetinden kaynaklandığı belirtildi.

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