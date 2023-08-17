Elon Musk kendisiyle görüşmeyi reddeden profesörün hesabını askıya aldı. Bu da zengin diktatör

Teknoloji dünyasının sansasyonel ismi Elon Musk, her adımıyla olay olmaya devam ediyor. Musk, son olarak kendisiyle görüşmeyi reddeden bir profesörün hesabını Twitter'da (yeni adıyla X'te) askıya aldı.

Elon Musk kendisiyle görüşmeyi reddeden profesörün hesabını askıya aldı. Bu da zengin diktatör

Her adımıyla bir olay olan Elon Musk, bu seferde kendisiyle görüşmeyi reddeden bir profesörün Twitter (yeni adıyla X) hesabını askıya aldı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra yaptığı değişikliklerle de eleştirilerin odağı oldu.

Son olarak ise Elon Musk ile görüşmeyi reddeden bir profesörün hesabının Twitter’da, yeni adıyla X’te askıya alınması dikkat çekti.

560 bin takipçisi olan profesör ve aynı zamanda yazar ve konuşmacı olan Scott Galloway, Elon Musk’la tartıştıktan sonra X hesabına 2 haftadan uzun bir süre erişemedi.

Galloway, Threads’te “Ortak bir arkadaş Elon’un, benim tarafımdan haksız yere saldırıya uğradığını hissettiğini ve buluşmak istediğini söyledi. Reddettim” dedi. Galloway, iki gün sonra hesabına erişemediğini ve 17 gündür kilitli olduğunu belirtti.

ELEŞTİRİLERİ YÜZÜNDEN HESABINDAN OLDU

Galloway en son 27 Temmuz’da bir paylaşımda bulunarak, Musk ve Tesla hakkında yorum yapmıştı. Profesörün, dikkat çektiği konu ise Tesla’nın araçlarının sürüş mesafesiyle ilgili şikayetleri bastırmak için gizli bir ekip oluşturmasıydı.

Galloway, Tesla’nın sürücüleri sürüş mesafesi konusunda yanılttığını ve pek çok kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Ardından da Musk’ın Twitter’ı X’e dönüştürüp her şeyin uygulaması haline getirme vizyonuna atıfta bulunarak, “X ile banka kurmalısın” diye yazdı.

Galloway, ayrıca “Elon bir efsane olurdu… Tweet atmaya başlamasaydı” diyerek de dikkat çekti.

Musk’ın yenilediği Twitter’dan tek memnun olmayan Galloway de değil. Bir süredir bilim insanları platformdan uzaklaşıyor.

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